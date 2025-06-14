Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antalya'daki antik döşeme yol, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

        Antalya'daki antik döşeme yol, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

        Antalya'da antik dönemde Pisidya'yı Pamfilya Bölgesi'ne bağlayan tarihi döşeme yol, ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkarıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçeye adını verdi! Milattan önce 1. yüzyıldan kalma...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın ismini verdiği Döşemealtı ilçesinde bulunan antik yol günümüzde de kullanılan Toros Dağları'ndaki Çubuk Beli'ne paralel şekilde uzuyor.

        Dağbeli ile Kovanlık Mahallesi arasında bulunan tarihi döşeme yol, antik dönemlerde Pisidya ile Pamfilya bölgelerini birbirine bağlayan en önemli ulaşım güzergahı arasında yer aldı.

        Çevresinde tarihi yapıların da bulunduğu, yüzeyi 4 metre genişliğinde taş döşeli antik döşeme yolu, yüzlerce yıl iki bölgenin en önemli ticaret güzergahı olmasının yanı sıra Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile son 50 yıla kadar Yörüklerin göç yolu olma özelliğini taşıdı.

        TARİHİ YOLDA LAHİTLER, SÜTUNLAR VE YAZITLAR BULUNUYOR

        REKLAM

        Kentte son yıllarda tanıtımlarla yeniden popüler hale gelen yol, Antalyalılar ve turistler tarafından yürüyüş rotası olarak kullanılıyor.

        Tarihi ve kültürel geziyi bir arada yaşamak isteyenleri, adeta zamanda yolculuğa çıkartan antik döşeme yola doğaseverler ilgi gösteriyor.

        Bölgeye gelen Antalyalılar ve turistler, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yolu yürürken lahitler, sarnıçlar, tarihi yapılar, sütunlar ve yazıtları da görme şansı buluyor.

        Doğaseverler, antik yolu yürürken bölgedeki doğal obrukları, bölgeye has bitkileri görebiliyor.

        Gezginler, yolun Kovanlık Mahallesi tarafında yer alan Roma döneminden kalma, resmi ulaşım güzergahlarının üzerinde kurulu, önemli devlet görevlileri ve rütbeli askerlerin geçici konak olarak kullandığı değerlendirilen yapıları da tanıma fırsatı buluyor.

        Antik yol ve çevresindeki obruk ve tarihi yapılardan oluşan güzel manzara dron ile görüntülendi.

        "YÖRÜKLER DE YILLARCA BU YOLDAN GÖÇ ETTİ"

        REKLAM

        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, yolun milattan önce 1. yüzyıla tarihlendirildiğini belirtti.

        Döşeme yolun Pisidya uygarlığının denize ulaşma yolu olarak yapıldığını kaydeden Dal, şunları söyledi:

        "Yol 'Kral yolu', 'İmparatorluk yolu', 'Büyük İskender Yolu' gibi adlarla anılsa da genel olarak 'döşeme yol' olarak biliniyor. Döşeme yolun altındaki platoya da 'döşemealtı' deniliyor. İlçemizin adı buradan geliyor. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen halen doğal güzelliğini koruyan bir yol. Gerek Antalyalılar, gerekse turistler tarafından trekking ve tarihi özelliklerini öğrenme amaçlı kullanılıyor."

        Yolun Döşemealtı ve Antalya için önemli bir zenginlik olduğunu vurgulayan Dal, "Yörükler de yıllarca bu yoldan göç etti. Yol, bu anlamda da önemli anıları barındırıyor. Burada yürüyenler, tarihin ve kültürümüzün izlerini hem de doğal güzellikleri görüyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antik döşeme yol
        #Döşemealtı
        #Antalya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        Habertürk Anasayfa