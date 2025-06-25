Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!

        Trafikteki maganda kabuslarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'da yaşanan olayda bir saldırgan, trafikte tartıştığı iki kadına tabanca doğrultup araçtan inmelerini istedi. Kadın sürücü o anlarda manevra yaparak kurtuldu. Dehşet anbean kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da G.T., trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmek istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan G.T. adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Antalya'da yaşanan olayda; 1 erkek, trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı.

        MANEVRAYLA KURTULDULAR

        Kadın sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulurken, o anlar kadınlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşı şeritten geldiği görülen şüphelinin otomobilini durdurup, indiği ve tabancayı araçtaki kadınlara doğrultarak "İn aşağı" dediği duyuldu. Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel" dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.T., bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolü için getirildi. G.T. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.T.'nin işlemleri sürerken; evinde yapılan aramada 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

        EMNİYETTEN AÇIKLAMA

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada, "24.06.2025 tarihinde, bazı sosyal medya hesaplarında 'Antalya'da bir şahıs, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti' ifadelerinin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştiren G.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antalya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Habertürk Anasayfa