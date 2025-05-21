Belçika'da endemik bitki sayısının bir, Almanya'da beş olmasına karşın Antalya'da bu sayının 800 olduğunu belirten Akkor, “Hem geçmişi hem de coğrafi çeşitliliğiyle öne çıkan bir kent. Türk Mutfağı Haftası’nı, böylesine zengin kültürel ve doğal mirasa sahip Antalya’da kutlamak bizim için anlamlıydı. Etkinlikte, Antalya haritası şeklinde bir menü hazırladık ve bu haritanın üzerine Antalya’ya özgü lezzetleri yerleştirdik" ifadelerini kullandı.