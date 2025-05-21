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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da Türk mutfağının klasikleri tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Antalya'da Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı

        Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programla coğrafi işaretli ürünlerin de bulunduğu klasik lezzetler tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:41
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          Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda her yıl kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Antalya Havalimanı 2. Terminalde Taste of Anatolia Restorant'ta program düzenlendi.

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          Vali Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Antalya'nın klasik ev yemekleri ve şehrin zengin mutfak kültürü tanıtıldı.

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          Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde "Gastronomi Ödülü"ne layık görülen ünlü şef Ömür Akkor liderliğinde, TAV Havalimanları'nın yiyecek ve içecek iştiraki olan BTA'nın yeni markası olarak hayata geçirilen Taste of Anatolia Restaurant'ta Türk ve Anadolu mutfağından lezzetler sunuldu.

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          Protokolün yanı sıra gastronomi ve turizm sektöründen temsilcilerin katıldığı etkinlikte, gülüklü çorba, börülce salatası, Elmalı ve Kumluca yöresine ait topak kızartması, İbradı'nın haluska yemeği ile Alanya'nın öksüz helvasından oluşan menü ikram edildi.

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          Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, büyük çaplı genişlemenin sonucu olarak hizmete açılan ve 35 milyon yolcu kapasitesinden 82 milyona çıkarılan havalimanında özel bir restoranın açıldığını söyledi.

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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nı bu özel mekanda kutlamak istediklerini belirten Şahin, "Anadolu tatları restoranındayız. Yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turist buraya gelip, buradan gidiyor. Bu da tanıtım için bulunmaz bir fırsat sağlıyor. Global bir markayız ve tüm lezzetler burada var ama Türk lezzetleri baş köşede yer alıyor. Geleneksel tarzda yapılmış yemekleri tatma fırsatı yolcularımıza sunuluyor" diye konuştu.

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          Şahin, 19 olan Antalya'nın coğrafi işaretli ürün sayısının Kaş margaz üzümü de tescillenerek 20'ye çıktığını ifade etti.

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          Antalya’nın Kaleiçi, Alanya, Kemer ve Kaş gibi turistik ilçelerinde Türk mutfağı konseptli restoranların sayısının artırılması gerektiğini belirten Şahin, "Bu mutfağın misafirlerimizle buluşması ve zengin Türk kültürünün tanıtılması son derece değerli. Burada sadece yemekler değil, kültürümüzün güzel unsurları da misafirlerimize sunulmuş oluyor" şeklinde konuştu.

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          Türk ve Osmanlı mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor, Antalya'nın dünyada öne çıkan bir kent olduğunu söyledi.

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          Belçika'da endemik bitki sayısının bir, Almanya'da beş olmasına karşın Antalya'da bu sayının 800 olduğunu belirten Akkor, “Hem geçmişi hem de coğrafi çeşitliliğiyle öne çıkan bir kent. Türk Mutfağı Haftası’nı, böylesine zengin kültürel ve doğal mirasa sahip Antalya’da kutlamak bizim için anlamlıydı. Etkinlikte, Antalya haritası şeklinde bir menü hazırladık ve bu haritanın üzerine Antalya’ya özgü lezzetleri yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

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          Ülkeden ayrılacak turistlerin dış hatlar terminalindeki restoranda lezzetleri tatma imkanı bulacağını vurgulayan Akkor, şunları kaydetti: "Buradaki yabancı turiste geleneksel, Antalya lezzetleri ile coğrafi işaretli ürünleri göstermek istedik. Lokantayı bunun üzerine inşa ettik. Yolcu Antalya Havalimanı'na gelsin ve bir fastfoodla ülkeden ayrılmasın. Bilakis hem buranın o çok katmanlı, doğal, kültürel ve çeşitliliğini görsün, hem Yörüklerin yoğurdunu, tereyağını, kuzusunu ve hamur işlerini tatsın istedik."

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