Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik son dakika açıkladı: 13 Şubat 2024 Salı bugün Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil?

        Bugün Antalya'da okullar tatil mi? 13 Şubat Salı bugün Antalya'da okul var mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da turuncu kodu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Antalya'daki olumsuz hava koşulları, sel ve taşkınlara neden oldu. Bu kapsamda bugün Antalya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Antalya Valiliği'nden yapılan son dakika açıklama ise "Bugün Antalya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde okul yok?" sorusu yanıt buldu. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 13.02.2024 - 08:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştururken; vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bu noktada gözler "Bugün Antalya'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, Antalya Valiliği'nden yapılan açıklama...

        • 2

          METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI!

          Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden (12.02.2024 Pazartesi) itibaren merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 13.02.2024 Salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 3

          BUGÜN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

        • 4

          MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK

          Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

          Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa