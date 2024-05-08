Antalya'da okul müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Kazayı görüp olay yerine gelen Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Cemal Talas da aynı yerde ikinci kazanın yaşandığını, hem kavşaktan hem de barınaktan araçların kontrolsüzce çıktığını, kavşağa ışıklandırma yapılması gerektiğini söyledi.