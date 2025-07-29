Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermek isteyen şüpheliye gözaltı

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanının içindeki kişinin etrafa zarar verdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, şüphelinin elinde çakmak ile gelinliklerin üzerine kolonya döktüğünü ve mutfak tüpüyle iş yerini ateşe vermeye çalıştığını gördü.

Bunun üzerine polis ekibinin talebiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve akrabalarının ikna çabalarına rağmen şüpheli teslim olmadı.

İTFAİYE EKİBİ, ŞÜPHELİYE MÜDAHALE ETTİ

Şüpheli, tüpü eline alarak iş yerini ateşe vermeye çalıştığı sırada itfaiye ekibi üzerine tazyikli su sıktı. AA'nın haberine göre; polis, dikkati dağılan şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüphelinin, boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalıştığı öğrenildi.