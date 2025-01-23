Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da Erzurum Günleri | Son dakika haberleri

        Erzurum'un yöresel lezzetleri ve kültürü Antalya'da tanıtılıyor

        Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üye devletleri tarafından 2025 yılının Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un yöresel lezzetleri ve kültürü Antalya'da tanıtılıyor. Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı, göğermiş çeçil peyniri, balı, İspir ve Hınıs kuru fasulyesi, Oltu taşından tespihler ustasından canlı performansları ile Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde görücüye çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Erzurum Günleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üye devletleri tarafından 2025 yılının Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un yöresel lezzetleri ve kültürü Antalya'da tanıtılıyor.

        Antalya Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen ve Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Antalya'daki 3'üncü Erzurum Günleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyarete açtı. Fuarın ilk gününde Antalya'da yaşayanlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

        Odun ateşinde pişirilen Erzurum cağ kebapları ve kadayıf dolmaları yenildi. Erzurum Günlerinin ilk gününde ziyaretçiler arasından seçilen 4 vatandaş Erzurum Cağ Kebabı yeme yarışmasına katıldı.

        .png
        .png

        Organize edilen en hızlı cağ kebaplarını bitiren yarışmacıya Oltu taşından yapılan tespih hediye edildi.

        REKLAM

        Erzurum kültürünün yansıtıldığı stantlarda tespih ustaları hem canlı performanslar yaparak vatandaşlara Oltu taşının özelliklerini anlatıyor hem de el işlemeli tespih koleksiyonlarını sergiliyor.

        Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Antalyalı vatandaşların fuara ilgi gösterdiklerini belirterek, "Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında bugün Antalya'dayız. Erzurum'un dadaş kültürünü Antalya'ya tanıtmaya geldik. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı başkenti seçilmişti. 26 Ocak Pazar akşamına kadar Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Tüm Antalyalıları buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

        Antalya Erzurumlular Derneği Genel Başkanı Nihat Öztürk ise "Erzurumlular Derneği olarak Erzurum'un sıcak insanlarını, yöresel lezzetlerini ve dadaşlar diyarının eşsiz kültürünü getirdik. Antalya'da yaşayan hemşehrilerimizi komşularıyla birlikte buraya davet ediyorum" dedi.

        Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı, göğermiş çeçil peyniri, balı, İspir ve Hınıs kuru fasulyesi, Oltu taşından tespihler ustasından canlı performansları ile Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Erzurum Tanıtım Günleri, 26 Ocak Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #erzurum haberleri
        #yöresel lezzet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Habertürk Anasayfa