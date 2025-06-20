Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Alanya ilçesindeki Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

REKLAM advertisement1 KIRIK CAM ŞİŞEYLE YARALADI AA'daki habere ve iddiaya göre M.M, yerden aldığı kırık cam şişenin parçasıyla Arslan'ı boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Mustafa Arslan, hastanede yaşam savaşını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mustafa Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.