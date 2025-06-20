Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
Antalya'da, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında yaşanan tartışmada, kırık cam şişesiyle boğazından ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırıldı. Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi
Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Alanya ilçesindeki Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KIRIK CAM ŞİŞEYLE YARALADI
AA'daki habere ve iddiaya göre M.M, yerden aldığı kırık cam şişenin parçasıyla Arslan'ı boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİMustafa Arslan, hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mustafa Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.