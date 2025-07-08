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        Haberler Gündem Politika Antalya'da başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak | Son dakika haberleri

        Antalya'da başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak

        Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanma kararı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılması kararı aldı. Toplanacak 112 üyeli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilini seçecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:36
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        Antalya'da seçim günü belli oldu
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında geçen cumartesi günü gözaltı kararı verildi.

        DHA'nın haberine göre Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise ailesiyle beraber İtalya'da olduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek ise 2 saatlik savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararı sonrasında Böcek, Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

        BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklama kararını İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, dün akşam saatlerinde, Başkan Muhittin Böcek'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        5393 Sayılı Belediye Kanunun 45'inci maddesi gereğince (Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır) Antalya Valiliği, 45'inci maddeyle ilgili süreci başlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin imzalı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıyla, meclisin 11 Temmuz Cuma günü toplanması kararını iletti. CHP'nin 76, AK Parti'nin 22, MHP'nin 10, DP'nin 3 ve 1 de bağımsız meclis üyesi bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi, toplantıda başkan vekilini seçecek.

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