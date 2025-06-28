Annesi ve ablasını bıçakladı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak’taki müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan Ö. (35) ile annesi Dudu Ö. (62) ve ablası Ayşe Y. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hasan Ö., mutfaktan aldığı bıçakla önce ablasını sırtından ardından annesini omuzundan yaraladı. Hasan Ö., kendisini de aynı bıçakla göğsünden yaraladı.

REKLAM advertisement1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından anne ve kızı Konya Şehir Hastanesi'ne, Hasan Ö. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri soruşturma başlattı.