Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi ve ablasını bıçakladı | Son dakika haberleri

        Annesi ve ablasını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

        Konya'da Hasan Ö., tartıştığı annesi Dudu Ö. ve ablası Ayşe Y.'yi bıçaklayıp, intihara kalkıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:53 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesi ve ablasını bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak’taki müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan Ö. (35) ile annesi Dudu Ö. (62) ve ablası Ayşe Y. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Hasan Ö., mutfaktan aldığı bıçakla önce ablasını sırtından ardından annesini omuzundan yaraladı. Hasan Ö., kendisini de aynı bıçakla göğsünden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından anne ve kızı Konya Şehir Hastanesi'ne, Hasan Ö. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

        Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #konya haberleri
        #kadına şiddet
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa