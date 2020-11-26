Annesi ölen kuzu, evin yeni üyesi oldu

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ANNESİNİ ARATMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kuzu'nun 4 aylık olduğunu, annesi öldükten sonra 2 ay biberonla beslediklerini ifade eden Akpınar, "Elimizden geldiğince annesini arattırmamaya çalışıyoruz. Maysa'yı çocuklarım o kadar çok seviyor ki; satalım dediğimde ağlıyorlar. Bakımını şimdi evimizin arkasında, köpeklerimizi tuttuğumuz barakada yapıyoruz. Bir hayvanı çocukların aile bireyi gibi sahiplenmesi beni mutlu ediyor" dedi.