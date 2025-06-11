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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne tutuklandı! Bebeği çatıda bulunmuştu | Son dakika haberleri

        Anne tutuklandı! Bebeği çatıda bulunmuştu

        İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında beze sarılı halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden yeni doğmuş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada, bebeğin annesi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 23:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:18
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        Anne tutuklandı! Bebeği çatıda bulunmuştu
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        İzmir'de çatıda bulunan bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada anne tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında hastanedeki tedavisinin ardından anne F.İ. (20) ile olaya ilişkin Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve 16 yaşındaki S.İ. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne F.İ. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yapılan araştırmada, F.İ'nin nikahsız birliktelikten hamile kaldığı, bu durumu ailesinden gizlediği, evinin banyosunda kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra bebeğini ikametin çatısına beze sarılı halde bıraktığı tespit edildi.

        NE OLMUŞTU?

        5 Haziran’da Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak’taki bir evin çatısından sesler geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş, halılar arasında kanlı beze sarılı yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu.

        Araştırma kapsamında anne tespit edilmiş, anne ve bebek sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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