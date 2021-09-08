Duygulandıran buluşma! Yanı başından bir an olsun ayrılmadı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde su kanalına düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki sulama kanalına yavru köpeğin düştüğü ihbarı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Çayboyu Mahalle Muhtarı Tuncer Barut’a ait olduğu öğrenilen yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sulama kanalından kurtarıldı. Kurtarma çalışması esnasında anne köpek ekiplerin yanından ayrılmadı.

Yavru köpeğin kurtarılmasının hemen ardından yavrusunu koklayan ve kurutmaya çalışan anne köpeğin hareketleri çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Kurtarılan köpeğin üşüdüğü gözlenirken, yavru köpek önce bezle silindi, ardından yakılan ateşte kurutuldu.