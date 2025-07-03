Anna Laudel İstanbul, iki karma sergiyle yazı karşılıyor

Anna Laudel İstanbul, 2025 yaz sezonunda galerinin iki katında iki ayrı karma sergi programıyla sanatseverlerle birlikte olacak.

İstanbul Gümüşsuyu’ndaki galeri mekânında yaz boyunca devam edecek Kaldırımın Bittiği Nokta ve Anlaşıldığın Yerde başlıklı karma sergiler, 12 sanatçının farklı teknik ve yaklaşımlarla ürettiği eserleri bir araya getiriyor.

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Sergiler, izleyiciyi hem kentin ritmiyle hem de bireysel varoluşun dönüşümleriyle yüzleşmeye davet ediyor.

Kaldırımın Bittiği Nokta başlıklı sergi, ziyaretçileri şehirle ve sokakla kurduğumuz bağı yeniden düşünmeye, gündelik hayatın telaşlı temposu içinde gözden kaçanları görmeye davet ediyor.

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Lennart Brede, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Bilal Hakan Karakaya, Ardan Özmenoğlu, Daniele Sigalot, Cem Sonel ve Serpil Yeter’in eserlerini bir araya getiren seçki, kentin ritmine, yüzeyine ve hafızasına dokunan izleri sunarken, şehrin çeşitliliği kadar, bu çeşitlilikten ilham alan sanat üretimlerinin de farklı biçimlerini gözler önüne seriyor.

Ardan Özmenoğlu, İstanbul, 2016

Sergideki sanatçılar, sokağın ve şehrin farklı noktalarından ilham alarak, detaylarda saklı hikâyeleri çeşitli tekniklerle yeniden yorumluyor. Rögar kapaklarından mozaiklere, kaldırım taşlarından pazardaki tezgahlara kadar sergideki üretimlere yansıyan her bir parça, İstanbul’a dair bir iz taşırken, kentin akışıyla tutulmuş bir arşivi de izleyiciye sunuyor.

Eserler, şehir dinamiğinin farklı sanatçı zihinlerinde nasıl şekillendiğini de gözler önüne seriyor. Sokakla kurduğumuz ilişkiyi sorgulayan ve yeni bir bakış açısı sunan “Kaldırımın Bittiği Nokta” sergisi, kente dair hafızayı, geçmişi ve bugünü birlikte düşünmeye çağırıyor. Tuğçe Diri, Zanaatkarca Yineleme Serisi 'İstanbul', 2023 Galerinin bir diğer sergisi olan Anlaşıldığın Yerde ise izleyiciyi çiçeklenme teması etrafında dönüşüm üzerine düşünmeye teşvik ediyor. REKLAM İlhamını anonim bir söz olan “İnsan, anladığı ve anlaşıldığı insanda çiçek açar” ifadesinden alan sergi, ziyaretçilerine bu ideali hatırlatıyor. Sergideki her bir eser, insanın ve nesnelerin her alanda deneyimlediği değişimlerin, görünmeyen potansiyelin ve zamana yayılan bir dönüşümün izlerini taşıyor. Hanefi Yeter, Anlaşılmak, 2023 Sergideki üretimler, insanın bazen kendi içindeki gücü keşfederek, bazen doğru bir bakışla anlaşılarak, bazen de barışı ve huzuru bularak çiçeklenebilmesinin mümkünlüğü düşüncesinden besleniyor. Gündelik yaşamda umut ve estetikle özdeşleşen çiçek imgesi, bu sergide yer alan her sanatçı tarafından farklı malzeme ve yorum diliyle yeniden inşa edilerek, “çiçeklenme” metaforu etrafında bir araya geliyor.

Bilal Hakan Karakaya, Aşı Serisi, 2025 Ramazan Can, Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Ardan Özmenoğlu, Özlem Yenigül ve Hanefi Yeter’in eserlerinin yer aldığı sergi; resim, heykel, seramik ve dijital medya gibi farklı ifade biçimlerine yayılan geniş bir sanatsal yelpazeyi izleyici ile buluşturuyor. Kaldırımın Bittiği Nokta ve Anlaşıldığın Yerde başlıklı sergiler, 1 Haziran’dan 31 Ağustos 2025’e dek Anna Laudel İstanbul’da ziyaret edilebilecek.