Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 14 HAZİRAN 2025 || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Malatya deprem ile sallandı! 14 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Haziran Cumartesi günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de gün çerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine gööre, Malatya'da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 14 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:45 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesi 14 Haziran 2025 Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.54'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

          7,55 kilometre derinlikte kaydedilede depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        • 3

          14 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-06-14 12:10:46 38.26139 38.74861 7.0 ML 2.6 Pütürge (Malatya)

          2025-06-14 12:10:17 38.26611 38.74528 10.6 ML 3.1 Pütürge (Malatya)

          2025-06-14 11:54:13 38.255 38.735 7.55 MW 3.9 Pütürge (Malatya)

          2025-06-14 11:50:12 40.46972 23.85694 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

          2025-06-14 10:12:45 39.195 29.01389 12.31 ML 2.9 Simav (Kütahya)

          2025-06-14 09:27:26 35.54806 26.69611 7.53 ML 2.5 Ege Denizi - [144.05 km] Datça (Muğla)

          2025-06-14 08:25:56 38.17444 38.18167 7.01 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)

          2025-06-14 04:36:02 39.24417 28.95444 7.11 ML 2.5 Simav (Kütahya)

          2025-06-14 04:35:49 39.21889 28.98639 10.37 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        • 4

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Habertürk Anasayfa