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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi

Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Giriş: 23.03.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ankaragücü'nde, Sedat Ağçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan Tolunay Kafkas'ı getirdi.

Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Tolunay Kafkas şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü'nde çalışmak benim için onurdur ve gururdur. Başkanı da küstürmemek lazım. Bu kulübü başkan tutuyor. İnanmadığım şeyi ben asla konuşmam ve söylemem. Başkanımız çok değerli ve kıymetli. Ona hepimizin, en başta benim destek olmam lazım. Bunun için maç kazanmamız lazım. Tek handikap oyuncu grubunun bana uyması. Ben hikaye ve masal işini sevmiyorum. Oynamayı da beceremiyorum. Yapımda bu yok. Kazanırsa oyuncular kazanır, kaybederse hoca kaybeder. Bu çok nettir. Keşke sezon başında beraber olsaydım. Bunu bahane ederek söylemiyorum. Bizde çok çabuk vazgeçiliyor. Bu da kulüplere büyük zararlar veriyor. Biraz sabırlı olunursa, çok da değil sezonu bitirip gelecek sezonu beraber görürsek..."

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