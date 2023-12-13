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        Haberler Spor Futbol Ankaragücü küme düşer mi? Başkan Büyükelçi açıkladı: Ankaragücü cezası ne olacak? - Futbol Haberleri

        Başkan Büyükelçi açıkladı: Ankaragücü küme düşer mi, cezası ne olacak?

        MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı Türk futbol dünyasında büyük şok etkisi yarattı. Yaşanan elim olayın ardından aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükelçi basın toplantısında "Ankaragücü küme düşer mi, cezası ne olacak?" sorusuna son dakika yanıt verdi. İşte, Ankaragücü'nün durumu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:45
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        • 1

          Süper Lig'in 15. hafta kapanış mücadelesinde Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 1-1 biten sona eren maçın ardından Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte sahaya giren bazı kişilerin saldırısına uğradı. Yaşanan şoke edici olayın ardından Ankaragücü'nün ne ceza alacağı merak konusu oldu. Peki, Ankaragücü küme düşer mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞECEK Mİ?

          Büyükekşi, Ankaragücü'nün küme düşürüleceği yönündeki iddialara da cevap vererek, "TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu... TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır." dedi.

        • 3

          ANKARAGÜCÜ'NE NE CEZA VERİLECEK?

          Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Disiplin talimatlarımızda, bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.

        • 4

          NE OLMUŞTU?

          Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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