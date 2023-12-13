ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞECEK Mİ?

Büyükekşi, Ankaragücü'nün küme düşürüleceği yönündeki iddialara da cevap vererek, "TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu... TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır." dedi.