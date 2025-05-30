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        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması

        Ankara Valiliği, kentte 'hobi bahçeleri' olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların yaygınlaşmasına ilişkin, "Kamu düzenini ve tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden bu tür izinsiz yapılaşmalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:14
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        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
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        Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaygınlaşmaya başlayan ve kamuoyunda 'hobi bahçeleri' olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların önlenmesi ve 5403 ile 3194 sayılı kanunlara aykırı uygulamalara karşı etkin tedbirlerin alınması amacıyla; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 25 ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        İZİNSİZ YAPILAŞMA

        Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve ilgili kurumların görev ve yetki sınırlarının netleştirilmesi konularının ayrıntılı biçimde ele alındığı kaydedilerek, "Toplantıda, tarım arazilerinin 'taksimi mümkün olmayan fiili hisselendirme yoluyla' satışı ve bu alanlarda inşa edilen kaçak yapıların önlenmesine yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından halen sürdürülen denetimlerde, mülkiyeti özel hukuk tüzel kişilerine ait toplam 19 bin dekar büyüklüğündeki 2 bin 240 taşınmaz üzerinde, 840 kooperatif tarafından izinsiz yapılaşmalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemler başlatılmış ve ilgili mevzuat gereği cezai yaptırımlar uygulanmıştır" denildi.

        "DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI KARARI ALINDI"

        Açıklamanın devamında, "Toplantıda ayrıca, sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve bu doğrultuda kaçak yapılaşmaya karşı alınan tedbirlerin ve denetimlerin sıkılaştırılması kararı alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda, imar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantılarıyla elektrik, su, doğal gaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişimi engellenecektir. Tarım arazilerinin korunması ve mevzuata aykırı yapılaşmaların önlenmesi yönündeki mücadele, ilgili tüm kurumların iş birliği ve koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir. Alınan kararların sahada titizlikle uygulanması sağlanacak, kamu düzenini ve tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden bu tür izinsiz yapılaşmalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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