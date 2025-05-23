Ankara trafiğine 3 aşamalı çözüm

İlk olarak yoğun hatlarda ayrılmış yollarda metrobüs seferleri başlıyor. Şehir hatlarının kesişme noktası Kızılay’a otobüslerin girişi yasaklanıyor ya da sınırlandırılıyor. Üçüncü olarak ihalesi yapılan Dikmen Metro hattıyla birlikte yeni metro hatları devreye sokuluyor.

Bu tedbirler çözüm olmazsa özel araçların şehir merkezlerine girişini sınırlandıran ya da düzenleyen bazı kararlar devreye sokulacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayında açıkladığı verilere göre Ankara'da toplam motorlu kara taşıt sayısı 2 milyon 836 bin 763 oldu. Ankara’nın toplam nüfusu ise 5 milyon 865 bin kişiye ulaştı. Ankara’nın nüfusu geçen yıla göre 61 bin kişi artarken, 6 Şubat depreminden sonra farklı illerden Ankara’ya 500 binin üzerinde kişinin göç ettiği öne sürülüyor.

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Birçok sebep Ankara trafiğinin günün neredeyse her saati artmasına açtı. Özellikle kamuda çalışan memurların, öğrenci ve iş servislerinin çıkış saatlerinde trafiğin çekilmez bir hal aldığı görülüyor. Sadece mart ayında Ankara’da 15 bine yakın yeni araç trafiğe çıktı. Ankara’da son üç yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 500 bin arttı.

Metro ve Ankaray hatlarıyla hizmet veren Ankara’da farklı trafik alışkanlıkları da var. Bürokrasi kenti Ankara’da vatandaşlar özel araçlarıyla seyahat etmeyi tercih ediyor. Aynı zamanda 4 ana aks üzerinde kurulu şehirde trafik akışı çevreyolu haricinde Kızılay ve Ulus’tan geçiyor. Ankara’da henüz havalimanına ulaşımı sağlayacak bir metro hattı da bulunmuyor. Trafik sorununu çözmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği’nin ortak bir çalışma yürütmesine ihtiyaç var. Çünkü bazı yerlerde büyük araçlar için trafik yasağı ya da araç girişini sınırlandıracak kararlara ihtiyaç var. Bazı bölgeler için İl UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) kararları gerekiyor. ACİL ALINACAK ÖNLEMLER Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başkentte raylı sistem ağını genişletmek üzere projeleri devam ediyor. M5 Metro Projesi, Kızılay-Dikmen arası metro Hattını içeriyor. Uzunluğu 14.3 kilometre… REKLAM M5 Hattı aslında Kızılay - İlkbahar Mahallesi arasında çalışacak. Mevcut M4 Kızılay istasyonundan başlayıp İlkbahar Mahallesi'nde sona eren hattın toplam uzunluğu 18.5 kilometreden oluşuyor. 14 istasyondan oluşacak hattın ihalesi yapıldı.

Metrobüs ise acil devreye sokulan önlemlerden biri. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre; en az 270 kişilik yolcu kapasitesine sahip üç hatta yeni nesil metrobüsler çalışacak. İlk etapta fizibilitesi yapılan hatlar şöyle: Yenikent-Ulus-Karapürçek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Keçiören Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü Eskişehir Yolu’nda ise Ballıkuyumcu’ya kadar gidecek bir metrobüs hattı üzerinde ayrıca çalışılıyor. Metrobüsler, çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, 270 yolcu kapasiteli, tekerlekli sandalye ve bisiklet bölmeli olacak. Üçüncü olarak geçiş noktası olan Kızılay trafiğine çözüm getirecek tedbirler alınacak. Bu kapsamda Kızılay’a büyük otobüslerin girişine izin verilmeyecek ya da çok sınırlı sayıda tutulacak. Ancak uzmanlar Ankara trafiğinin çözümü için kapsamlı bir kentsel ulaşım reformu ve master planı hazırlanması gerektiğine işaret ediyor. Bu kapsamda belli bölgelerde yeni kavşaklar ve yollar yapılması, araçların trafiğe girişlerinin sınırlandırılması, özellikle servislerin trafiğe çıkış saatlerinin düzenlenmesi, belli bölgelerde akış yönünün değiştirilmesi gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Toplu taşıma alt yapısının güçlendirilmesi de kaçınılmaz…

Aynı zamanda kent sakinlerinin konforlu hizmet sunumuyla birlikte toplu taşımaya teşvik edilmesi gerekiyor… Fotoğraf: AA