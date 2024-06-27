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        Haberler Gündem Güncel Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'ta tel örgülü önlemin nedeni belli oldu | Son dakika haberleri

        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu

        Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta iki kuğu arasına çekilen tel örgü sosyal medyada gündem oldu. Tel örgünün iki farklı tarafında olmalarına rağmen sürekli karşı karşıya gelen kuğular, parka gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bazı ziyaretçiler kuğuların birbirleriyle bakıştığı anları "sevenleri ayırmayın" ifadesiyle fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşırken, tel örgünün kaldırılmasını talep etti. Belediyeden kuğular arasında neden tel örgü çekildiğine ilişkin açıklama geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:49
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          Kuğulu Park’ta yaşayan kuğuların arasına kavga ettikleri gerekçesiyle Çankaya Belediyesi tarafından tel örgü çekildi.

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          Sürekli birbirlerine zarar veren iki erkek kuğu, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı. 

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          Tel örgünün iki farklı tarafında olmalarına rağmen sürekli karşı karşıya gelen kuğular, parka gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti.

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          Bazı ziyaretçiler kuğuların birbirleriyle bakıştığı anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşırken, tel örgünün kaldırılmasını talep etti. 

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          Kuğuların tel örgünün ardında romantik bir buluşma yaptıkları düşünülerek yapılan paylaşımlar ilgi gördü.

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          "SEVENLERİ BİRLEŞTİRİYORUZ"

          Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen, Kuğulu Park'ın simgesi olan kuğuların çift olarak yaşayan hayvanlar olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda iyi bakım ve beslemeden dolayı buradaki yumurtlama sayısı arttı ve kuğuların sayısı da arttı. Yavruları olan kuğular ile burada daim olan kuğuları ayırmak için teller çektik. Çünkü annelik ve babalık içgüdüleri çok fazla, bu yüzden yavrularını korumak için çok fazla saldırganlaşıyorlar. Yıllarca burada birlikte yaşadıkları kuğulara ve hatta kendi yavrularını bile bir önceki sene doğurdukları yavrulardan korumak adına saldırgan oluyorlar. Birbirlerine zarar vermesinler diye tellerle birlikte bir çevreleme yaptık. Bu konu sosyal medyada paylaşıldı. Çift olan beyaz kuğularımız ile tekli olan erkek beyaz kuğularımızı ayırdık; çünkü onlar birbirlerine zarar veriyorlardı. Uygun olan diğer park alanlarında kuğular için yeni yuvalar yapılmakta. Onları ayıracağız böylelikle daha özgür bir şekilde gezecekler. Aslında hepsi alan kavgası, yer savaşı yapıyorlar. Çiftler hep birlikte, zaten çift olan kuğuları bir araya getiriyoruz. Tek olan kuğuları ayırıyoruz. Sevenleri ayırmak gibi bir durum yok, aksine sevenler birleştiriyoruz" dedi.

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          Kuğulu Park'ta görevli Erkan Yıldırım da bazı kuğuların birbirlerine zarar verdiğini belirterek, "Kuğuları ayırmamızdan temel sebeplerden birisi yavrulama dönemlerinde yavruları herhangi bir saldırıya karşı korumak. Bazı bölümlerde ise kuğular birbirleriyle kavga ettiği için kendilerine zarar vermesinler diye tel örgü çektik. Tel örgü önünde sanki konuşuyormuş gibi yapıyorlar ama yan yana geldiklerinde birbirlerine zarar verdikleri için onları ayırdık. Tel örgüler kaldırılırsa hayvanlarımız birbirlerine zarar vermeye başlıyor. O yüzden tellerin kalması şu anda hayvanlarımız için daha sağlıklı" ifadelerini kullandı. 

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