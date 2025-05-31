İstanbul’da uzun süredir yoğun olarak kullanılan metrobüs hattı, artık Ankara’nın ulaşım altyapısına da entegre ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında araç temin süreçlerinin sürdüğünü duyururken, EGO Genel Müdürlüğü de yeni metrobüsler için eğitim programları ve deneme sürüşlerine aralıksız devam ediyor. Başkentliler, metrobüs hattının ne zaman devreye gireceğini ve hangi bölgeleri kapsayacağını merak ediyor. İşte, Ankara’daki metrobüs sistemine ilişkin son gelişmeler ve tüm detaylar...