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        Haberler Bilgi ANKARA METROBÜS SEFERLERİ: Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs nereden geçecek, güzergah belli mi?

        Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs nereden geçecek?

        İstanbul'da uzun yıllardır kullanılan metrobüs seferleri Ankara'ya da getiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi metrobüs alımlarının devam ettiğini açıklarken, EGO Genel Müdürlüğü de teknik ekibe eğitim vermeye devam ediyor. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergâhı belli mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:04
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        • 1

          Ankara'ya metrobüs geliyor.. Ankara'da trafik sıkışıklığını azaltmak için başlatılan metrobüs çalışmaları hızla sürüyor. En az 270 kişilik yolcu kapasitesine sahip olacak metrobüsler üç güzergâhta hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü, yeni nesil metrobüs araçlarını kullanacak sürücülere yönelik eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, test sürüşleri gerçekleştirilerek güzergâh deneyimi kazanılması hedefleniyor. İşte, Ankara metrobüs seferleri hakkında son durum...

        • 2

          ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

        • 3

          ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;

          Yenikent – Ulus – Karapürçek,

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).

        • 4

          METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?

          Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

        • 5

          EGO TEKNİK EĞİTİM VERİYOR

          Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

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