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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz'le yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz'le yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ahmet Cingöz'ün görevine son verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:16
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        TFF 1. Lig'de ayrılık
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        Trendyol 1. Lig'in 13. sırasında yer alan Ankara Keçiörengücü, üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Ahmet Cingöz'ün görevine son verildiğini açıkladı.

        Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ahmet Cingöz ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük katkıları ve hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." denildi.

        Ankara Keçiörengücü, 2023'ün aralık ayında takımın başına geçen Cingöz yönetiminde çıktığı 7 lig maçından 5'ini kaybetmişti.

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