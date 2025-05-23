Ankara'da taksi fiyatlarına zam geldi! Ankara'da taksi açılış ücreti ile indi bindi fiyatı kaç liraya yükseldi?
Başkent Ankara'da sürdürülen metrobüs hattı çalışmaları devam ederken, şehir içi ulaşımda önemli bir gelişme yaşandı. Taksi ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Yeni tarifelerin 25 Mayıs Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Peki, güncellenen tarifeye göre Ankara'da taksimetre açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar oldu? İşte, merak edilen detaylar...
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Metrobüs çalışmalarının yapıldığı Başkent Ankara'da taksi fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. En son 28 Ağustos 2024 tarihinde taksi fiyatlarına zam yapılmıştı. Zamlı tarifelerin 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Peki, Ankara'da taksi açılış ücreti ile indi bindi fiyatı kaç liraya yükseldi? İşte, detaylar...
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ANKARA'DA TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADARA YÜKSELDİ?
Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.
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ANKARA'DA TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADARA YÜKSELDİ?
Ankara'da 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.
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ANKARA'DA ZAMLI TAKSİ FİYATLARI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Ankara'daki taksi ücertlerine yapılan zam sonrası yeni tarifenin 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.