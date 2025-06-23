23 Haziran Pazartesi günü Ankara'da 5 mahalleyi ve dolayısıyla binlerce insanı etkileyen bir su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde başlayan arıza için çalışmalar sürüyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, 23 Haziran 2025 Ankara su kesintisi hakkında detaylar...