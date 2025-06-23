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        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da saatler süren su kesintisi! 23 Haziran 2025 Ankara'da ne zaman sular gelecek, sular neden gitti, su nerelerde kesildi?

        Ankara'da saatler süren su kesintisi! 23 Haziran 2025 Ankara'da ne zaman sular gelecek?

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran Pazartesi bugün arıza sebebiyle 5 mahallenin suyu kesildi. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ederken, ASKİ öngörülen tamir saatini paylaştı. Peki, 23 Haziran 2025 Pazartesi Ankara'da ne zaman sular gelecek? İşte, ASKİ'den açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:47
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        • 1

          23 Haziran Pazartesi günü Ankara'da 5 mahalleyi ve dolayısıyla binlerce insanı etkileyen bir su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde başlayan arıza için çalışmalar sürüyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, 23 Haziran 2025 Ankara su kesintisi hakkında detaylar...

        • 2

          23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ANKARA'DA NEDEN SULAR KESİLDİ?

          Ankaralılar meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşıyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre 5 mahallede çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen arıza nedeniyle sular kesildi.

        • 3

          23 HAZİRAN 2025 ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞAYAN MAHALLELER

          ASKİ Ankara'nın şu mahallelerinde su kesintisi yaşandığını duyurdu;

          - Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesi

          - Fatih Mahallesi bir bölümü

          - Etlik Mahallesi Çerçi Sokak

          - Yıldırım Mahallesi

          - Taşpınar Mahallesi

        • 4

          ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          ASKİ'den yapılan arıza açıklaması ve öngörülen tamir süresi şöyle;

          Ayaş

          Arıza Tarihi: 23.06.2025 08:35:00

          Tamir Tarihi: 23.06.2025 17:00:00

          Detay: Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesinde Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

          Etkilenen Yerler: Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesi

          Polatlı

          Arıza Tarihi: 23.06.2025 09:00:00

          Tamir Tarihi: 23.06.2025 19:00:00

          Detay: Plansız su kesintisi Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

          Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü

        • 5

          Keçiören

          Arıza Tarihi: 23.06.2025 10:00:00

          Tamir Tarihi: 23.06.2025 15:00:00

          Detay: Etlik Mahallesi Çerçi Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

          Etkilenen Yerler: Etlik Mahallesi Çerçi Sokak

        • 6

          Akyurt

          Arıza Tarihi: 23.06.2025 12:00:00

          Tamir Tarihi: 23.06.2025 15:00:00

          Detay: Yıldırım Mahallesi sağlık sokakta müteahhit firma kazı çalışması sırasında dağıtım şebeke hattına zarar verdiğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

          Etkilenen yerler: Yıldırım Mahallesi

        • 7

          Gölbaşı

          Arıza Tarihi: 23.06.2025 12:40:00

          Tamir Tarihi: 23.06.2025 16:00:00Detay: Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi 2869 Sokak’ta Ø 110 PE içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

          Etkilenen yerler: Taşpınar Mahallesi.

        • 8

          ASKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI

          ASKİ, anlık olarak Ankara genelinde yaşanan arıza ve planlı kesintileri paylaşıyor.

          ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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