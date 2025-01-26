Ankara'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 26.01.2025 - 00:06 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:06
Ankara Bulvarı'nda, Ramazan A. yönetimindeki otomobil, refüje, ardından da ağaçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Mustafa Berat Ç, Hatice H. ve Enes Can E, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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