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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı

        Ankara'da yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 00:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:27
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        Ankara'da ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "ANFA Ankara" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik tarafından yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında, 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında, Ankara genelinde ormanlık alanlar ile bu alanlara yakın bölgelerde, mesire ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü ve benzeri ateş yakma düzeneklerinin kullanılması, açık alanda ateş yakılması, 09.00-20.00 saatleri arasında ateşli piknik ve benzeri faaliyetlerin sürdürülmesinin yasaklandığı bildirildi.

        Kararın, orman yangınlarını önlemek, doğayı korumak, can ve mal kaybını engellemek amacıyla yürürlüğe konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan mesire alanlarında vatandaşlarımızın ilgili kurallara titizlikle uyması gerekmektedir. Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı'nda kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri gereğince idari ve adli işlem başlatılacaktır. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Lütfen duyarlılık gösterelim, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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