Ankara’nın toplu ulaşım ağına yeni bir soluk getirecek olan metrobüs projesi, başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İstanbul'da yıllardır başarıyla kullanılan sistemin bir benzeri, artık Ankara’nın da günlük ulaşımını kolaylaştıracak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, proje çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, EGO Genel Müdürlüğü ise yeni metrobüs araçlarıyla deneme seferlerine başlamış durumda. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs hangi hatlardan geçecek? İşte, detaylar...