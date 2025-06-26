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        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da metrobüs çalışmalarında son durum nedir, seferler ne zaman başlayacak, metrobüs nerelerden geçecek?

        Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergâhı belli mi?

        Başkent Ankara'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen yeni metrobüs projesi, şehirde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Üç güzergâhta hizmet verecek metrobüs seferlerinin hazırlığı hızla sürerken, EGO Genel Müdürlüğü Ankara sokaklarında test sürüşlerine devam ediyor. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:25
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        • 1

          Ankara’da kent içi ulaşımı daha hızlı hale getirmeyi amaçlayan metrobüs projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. EGO Genel Müdürlüğü teknik eğitime devam ederken, bir metrobüs test sürüşü için yollarda geziyor. Üç ana hat üzerinde hizmet vermesi planlanan metrobüslerin her biri, 270’ten fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Peki, Ankara’da metrobüs hattı tam olarak ne zaman faaliyete geçecek? İşte, merak edilen bilgiler…

        • 2

          ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

        • 3

          ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;

          Yenikent – Ulus – Karapürçek,

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).

        • 4

          METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?

          Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

        • 5

          EGO TEKNİK EĞİTİM VERİYOR

          Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

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