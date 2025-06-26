Ankara’da kent içi ulaşımı daha hızlı hale getirmeyi amaçlayan metrobüs projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. EGO Genel Müdürlüğü teknik eğitime devam ederken, bir metrobüs test sürüşü için yollarda geziyor. Üç ana hat üzerinde hizmet vermesi planlanan metrobüslerin her biri, 270’ten fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Peki, Ankara’da metrobüs hattı tam olarak ne zaman faaliyete geçecek? İşte, merak edilen bilgiler…