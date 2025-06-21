Ankara'da olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi, gazdan etkilendi.

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ARKADAŞLARINI KURTARMAK İSTEDİLER DHA'daki habere göre durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi.

BEŞ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3'Ü TEDAVİ ALTINDA Gaz odasına ilk giren 2 işçi, 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdulkadir Kaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor. Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OSB BAŞKANINDAN AÇIKLAMA İHA'daki habere göre olaya ilişkin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal açıklamada bulundu. Ünal, şu ifadelere yer verdi: "Bölgemiz fabrikalarından POMEGA Enerji'de bugün sabah saatlerinde hücre fırın odasındaki azot gazından etkilenen 1994 doğumlu Berat Yıldız ve 2002 doğumlu Abdülkadir Kaya, olay yerinde baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazdan etkilenen diğer 3 işçi ise tedavi altına alındı. Yaralılara acil şifalar diler, vefat edenlere yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı dilerim."