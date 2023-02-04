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Ankara'da karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı

Ankara'da kar yağışı fırsat bilenler kızakları, poşetleri alarak caddelere çıktı. Mahalle arasında poşetle kayan iki kadına yoldan geçen araba çarptı. İki kadın yaralandı

Giriş: 04.02.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı
Poşetle kayıyorlardı! Ölümle burun buruna...
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DHA

Ankara'da mahalle arasında karla kaplı yolda poşetle kayan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santime ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Ankaralılar sokaklara çıktı.

Vatandaşların kimisi kar topu oynayıp, kardan adam yaptı, kimisi de halay çekti. Birçok kişi de mahalle aralarında yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan 2 kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kaldı. Karda patinaj yapan belediye otobüsünü yolcular iterek çıkardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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