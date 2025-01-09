Olay, 3 Ocak Cuma günü saat 18.20'de Çankaya ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi.

İki şüpheli yanlarında bulunan tabancalarla kafeye kurşun yağdırdı ve olay yerinden kaçtı. Panik ve korkunun yaşandığı saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kullandığı araç saptanarak, kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler B.B. ve A.K. saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

Şüphelilerin, emniyetteki sorgulamalarda suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabancalar sakladıklarını belirttikleri açık alanda ele geçirildi. Olay yerinde ele geçirilen kovanlarla, silahlarda yapılan balistik incelemenin eşleştiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen B.B. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.