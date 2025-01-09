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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da kafe kurşunlayan iki şüpheli tutuklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 2 tutuklama

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kafeye silahlı saldırıda bulunan B.B. ve A.K., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:12
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        Ankara'da kafeye silahlı saldırı
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        Olay, 3 Ocak Cuma günü saat 18.20'de Çankaya ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi.

        İki şüpheli yanlarında bulunan tabancalarla kafeye kurşun yağdırdı ve olay yerinden kaçtı. Panik ve korkunun yaşandığı saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kullandığı araç saptanarak, kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler B.B. ve A.K. saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, emniyetteki sorgulamalarda suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

        Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabancalar sakladıklarını belirttikleri açık alanda ele geçirildi. Olay yerinde ele geçirilen kovanlarla, silahlarda yapılan balistik incelemenin eşleştiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen B.B. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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