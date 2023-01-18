Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Ankara

Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Giriş: 18.01.2023 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü
Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk-Ankara yolu Esenboğa kavşağında meydana geldi.

Çubuk yönüne giden A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıtaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alındı.

2 YIL ÖNCE KANSERİ YENDİ

Rabia Şeyma Sarıtaş'a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi konuldu. 5 yıl tedavi gören Sarıtaş, 2 sene önce kanseri yendi. Tedavi sürecinde derslerine düzenli şekilde devam edemeyen Sarıtaş'ın, 2 senedir okula gittiği öğrenildi. Sarıtaş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Esenboğa Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kağıthane'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Kooperatif dairelerini birçok kişiye satmışlar
Kooperatif dairelerini birçok kişiye satmışlar
"Meteorolojik kuraklık" tarımı tehdit ediyor!
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı yarıyıl tatilinde kapalı
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı yarıyıl tatilinde kapalı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.