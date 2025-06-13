Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da göle düşen kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Ankara'da göle düşen kişi boğuldu

        Ankara Mamak'ta bulunan Mavi Göl'de suya düşen tekne çalışanı Mehmet Ali Elvan, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 01:39 Güncelleme: 13.06.2025 - 01:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da göle düşen kişi boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. İddiaya göre, teknede çalışan Mehmet Ali Elvan (55), dengesini kaybederek suya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Elvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #mamak
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkesi kabul etti
        BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkesi kabul etti
        KAAN dünya basınında
        KAAN dünya basınında
        "ABD İran'ın yanıtından ötürü endişeli"
        "ABD İran'ın yanıtından ötürü endişeli"
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Habertürk Anasayfa