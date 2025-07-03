Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

Çatıdaki alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bina kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.