Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyarı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, hâkim, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para vs isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun” ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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