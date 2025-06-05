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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara bayram namazı saati: 2025 Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        Ankara bayram namazı saati: 2025 Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        Bayram namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar Ankara'da bayram namazı ne zaman, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet tarafından Ankara bayram namazı saati 2025 yılı için belli oldu. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınıyor. İlden ile namaz vakitleri değişiklik gösterdiği için Ankara bayram namazı saati araştırılıyor. Peki Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:36
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        • 1

          Diyanet tarafından Ankara bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri duyuruldu. Milyonlarca Müslüman, 6 Haziran Perşembe sabahı bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Başkent Ankara’da ikamet edenler de 2025 Ankara bayram namazı saati için araştırmalara başladı. Peki, Ankara’da bayram namazı saat kaçta? İşte 6 Haziran 2025 Ankara bayram namazı saati

        • 2

          ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri belli oldu. Bayramın ilk günü 6 Haziran 2025 Perşembe günüdür.

          Ankara’da bayram namazı saat 05.55’te kılınacak.

          İL İL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

          BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI BİRİNCİ REKAT:

          1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

          2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

          3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

          4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

          5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

        • 3

          BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI İKİNCİ REKAT

          6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

          7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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