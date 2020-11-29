Anıl Karaer, top toplayıcıya topu vurduğu görüntüler olay oldu! Kırmızı kart gördü ve...

Ankara Aktepe Stadı'ndaki maçta Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer'ın gördüğü kırmızı kart sonrası ortalık karıştı.

90+5. dakikada Anıl Karaer, taç pozisyonunda topu geç verdiği gerekçesiyle meşin yuvarlağı top toplayıcı çocuğa doğru vurdu.

Bunun üzerine hakem Sarper Barış Saka, Adana Demirsporlu stopere kırmızı kart gösterdi.

Oyundan atılan Anıl Karaer'e hem Ankara Keçiörengücü kulübesi hem de protokol tribünündekiler tepki gösterdi. Anıl da bu tepkilere karşılık verdi. Yaşanan gerginlik yatıştırıldı.