Anıl Altan'ın ayrılık sessizliği

Pelin Akil, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Anıl Altan ile bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını doğrulamış ve "Karı - koca yollarımızı ayırdık" demişti.

Pelin Akil

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Pelin Akil'in ardından konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaya Anıl Altan, sessizliğini korumaya devam ediyor.

Anıl Altan

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Anıl Altan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Anıl Altan, gazetecilerin ayrılık ile ilgili soruları karşısında sessizliğini koruyup davetlisi bir mekândaki etkinliğe gitti.