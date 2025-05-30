Anıl Altan'dan kafa karıştıran Pelin Akil açıklaması

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Anıl Altan, Ulus'taki bir mekânda gerçekleştirilen etkinlikte objektiflere yansıdı. Aynı zamanda 35'inci yaşına giren Altan; "Hem yaza merhaba partisi hem de bugün doğum günüm. İkisi bir arada oldu" ifadelerini kullandı. Pelin Akil ile evliliğinden Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Anıl Altan; "En güzel hediye de kızlarımdan geldi. Birlikte bana pasta yaptılar" dedi.

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"O TARZ KORKULARIM YOK"

Yaş almanın kendisi için bir sorun olmadığını ifade eden Anıl Altan; "Benim o tarz korkularım yok. Sporumu yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum zaten. Kendime iyi bakıyorum. Bağırsak sağlığıma dikkat ederek yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan uzun süredir Pelin Akil ile boşanacaklarına dair iddialarla gündeme gelen Anıl Altan'ın son olarak eşiyle evleri ayırdığı ileri sürülmüştü.

"EVLİLİKTE BAZEN OLUYOR ÖYLE ŞEYLER"

Konuyla ilgili konuşan Anıl Altan, kafaları karıştıran bir açıklamada bulundu; "Sağ olsunlar kızlarla birlikte Pelin de sürpriz yaptı. Onun da karşıda bugün sahnesi var. Ben, o ilk defa sahne alacağı için buradan oraya geçeceğim. Bence söylemesi gerekiyordu da zaten. Şarkı tarafında o çok yetenekli. Süreç her ilişkide olduğu gibi. Evlilikte bazen oluyor öyle şeyler."