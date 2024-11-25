Angelina Jolie'ye ödül

Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ‘Stella Della Mole Ödülü'ne layık görüldü. Festivalde Jolie’nin yazıp yönettiği ‘Without Blood’ filmi de gösterildi.

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‘Without Blood’ filmi Alessandro Baricco'nun aynı adlı kitabından uyarlandı. Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero ve Patricio José gibi isimlerin rol aldığı film, çocukken babası bir çete tarafından öldürülen ‘Nina’ adlı bir kadını konu alıyor.