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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie yangın mağdurlarına yemek dağıtımına katıldı - magazin haberleri

        Angelina Jolie yangın mağdurlarına yemek dağıtımına katıldı

        Los Angeles yangın mağdurlarına yemek dağıtılırken destek olan Angelina Jolie, bu yardımı sosyal medyadan duyurmadan, sessizce yaptığı için takdir topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:39
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        Yangın mağdurlarına yemek dağıttı
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        Angelina Jolie, orman yangınları devam ederken Los Angeles'taki bir yardım kuruluşuna sessizce destek oldu.

        49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu mağdurlara yemek dağıtan Dünya Mutfağı adlı kuruluşa yardım ederken görüldü.

        Gece geç saatlerde gönüllülerle yan yana gelen Jolie, yaptığı bu yardım çalışması hakkında sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Ünlü oyuncunun yemek dağıtımına verdiği destek, Dünya Mutfağı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla ortaya çıktı.

        Angelina Jolie'nin yaptığı sessiz yardım, büyük takdir topladı.

        Ünlü oyuncu; daha önce, yangınlardan zarar görenler için çocuklarıyla erzak alışverişi yaparken görülmüştü.

        Öte yandan Dünya Mutfağı ile çalışan ünlüler arasında Eva Longoria ve Jennifer Garner da vardı.

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        #los angeles yangınları
        #Angelina Jolie

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