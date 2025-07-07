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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'nin evine girmeye çalışan bir kişi yakalandı - magazin haberleri

        Angelina Jolie'nin evine girmeye çalışan bir kişi yakalandı

        Angelina Jolie ile pek çok ünlünün evinin bulunduğu Los Angeles'ın Hollywood semtinde, bir kişi evlere girmeye çalışırken yakalandı. Polisten kaçan şüpheli, müdahale sırasında yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:18
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        Eve zorla girmeye çalışırken yakalandı
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        Angelina Jolie ile Kristen Bell gibi ünlülerin evlerinin bulunduğu, yıldızlarla dolu, güvenlikli bir semtin sakinleri, dün huzursuz bir gün geçirdi.

        Hollywood'un doğusunda yer alan Los Feliz mahallesinde evlere girmeye yeltenen bir kişi yakalandı.

        Güvenlik görevlilerinin ve komşuların haber vermesi üzerine polis olay yerine geldi. Polisten kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Polis müdahalesi sırasında yaralanan şüpheli, gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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        Yetkililere göre şüpheli, pek çok ünlünün yaşadığı bölgede hiçbir eve giremedi.

        Son birkaç yıldır birçok ünlünün evi hırsızlık girişimiyle karşılaştı. En son Brad Pitt'in yeni filmi 'F1'in tanıtımı için Japonya'da olduğu sırada 5,5 milyon dolarlık evine ön pencereden giren bir kişinin "içeriyi yağmaladığı" bildirilmişti.

        Şüphelinin çalıntı eşyalarla kaçtığını söyleyen yetkililer, evden ne alındığını ve bu eşyaların değerini açıklamamıştı.

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        #Angelina Jolie
        #Kristen Bell
        #hırsız
        #soygun

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