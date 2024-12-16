Angelina Jolie: Çocuklarım var ama çoğu zaman yalnızım
Brad Pitt'le 2016'da ayrılan altı çocuk annesi Angelina Jolie, "Sevdiğim çocuklarım var ama bir yetişkin olarak çoğu zaman yalnızım" itirafında bulundu
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Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'le uzun süredir devam eden hukuki mücadelesinin bir sonraki aşamasına hazırlanırken derin bir yalnızlık ve belirsizlik duygusu hissettiğini anlattı.
Sekiz yıl önce Pitt'te ayrılan 49 yaşındaki Oscar'lı yıldız, hafta sonu Londra'da verdiği bir röportajda yalnızlığını ve karşılaştığı duygusal zorlukları samimi bir şekilde dile getirdi.
The Sun Gazetesi'ne konuşan Jolie, "Sevdiğim çocuklarım var ama bir yetişkin olarak çoğu zaman yalnızım" diye itirafta bulundu.
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Biyografik film 'Maria'da ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran Jolie, "Kendimi onun sahip olduğu yalnızlıkla özdeşleşirken buluyorum" ifadesini kullandı.
Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne olmak üzere altı çocuk annesi olan Jolie, ailesinin ona büyük mutluluk vermesine rağmen, zamanının çoğunu yalnız geçirme gerçeğiyle mücadele ettiğini anlattı.
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Oyuncunun itirafları, 60 yaşındaki Pitt'le yaşadığı sert hukuki mücadelenin kamuoyunun gözü önünde devam ettiği çalkantılı bir dönemde ortaya çıktı.
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Bir zamanlar kusursuz aile görünümüyle övülen Jolie ve Pitt çifti, Fransa'daki Château Miraval adlı şarap bağları ve evlilikleri sırasındaki Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddiaları nedeniyle şiddetli bir anlaşmazlığın ortasında kaldı.