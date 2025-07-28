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        Haberler Spor Transfer Anfernee Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor’da - Futbol Haberleri

        Anfernee Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor’da

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da daha önceden duyurduğu Anfernee Jamal Dijksteel transferinde imzalar atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:11
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        Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor'da!
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        Trendyol Süper Lig hazırlıklarını yarından itibaren 3 Ağustos’a kadar Kartepe Green Park Otel’de sürdürecek olan Kocaelispor’da dış transferler sürüyor.

        Yabancı oyuncu transferinde şu ana kadar Alexandar Jovanovic, Dan Agyei, Joesph Nonge Boende, Massaido Haidara, Manuel Luis Da Silva Cafumana (Show) ve Bruno Petkovic’i renklerine bağlayan Körfez ekibi son olarak da ön anlaşmayı duyurduğu Anfernee Jamal Dijksteel’i resmen kadrosuna kattı.

        28 YAŞINDAKİ SAĞ BEK, STOPER POZİSYONUNDA DA OYNUYOR

        28 yaşındaki savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme kulüp binasında imzalandı. 2019 yılından beri İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da forması giyen sağ bek, geçen sezon 36 maçta forma giydi; 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Stoper mevkiinde de oynayabilen tecrübeli oyuncu toplam 167 maçta 3 gol ve 5 asist yaptı. Hollandalı Dijksteel, Surinam Milli Takımı ile 13 maçta ter döktü.

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