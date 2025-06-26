Andriy Lunin'den transfer kararı! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Real Madrid'in file bekçisi Andriy Lunin, bu yaz İspanyol temsilcisinden ayrılmak istemiyor.
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Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sürdüren Andriy Lunin, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
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LUNIN'İN TALİBİ ÇOK
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Ukraynalı file bekçisi, birçok transfer teklifi aldı.
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AYRILMAK İSTEMİYOR
Buna karşın 26 yaşındaki eldivenin, bu yaz eflatun-beyazlılardan ayrılmak istemediği kaydedildi.
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Lunin'le Galatasaray ilgilenmiş ve şartlarını araştırmaya başlamıştı.
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FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK TEK ŞEY...
Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynama garantili bir teklif gelirse oyuncunun takımdan ayrılabileceği haberin detaylarında yer aldı.
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2018 yazında Zorya'dan 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lunin'in, 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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