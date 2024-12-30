Andrew Garfield: Nusret'ten nefret ediyorum

ABD'li aktör Andrew Garfield, son röportajında ilgi çekici bir açıkalamada bulundu.

Londra'daki en abartılı mekânın hangisi olduğu sorusuna önce farklı bir yanıt veren Andrew Garfield, daha sonra cevabını değiştirerek, en abartılı mekânın Nusret Gökçe'ninki olduğunu belirtti.