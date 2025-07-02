And Dağları'nda gizemli yapı keşfedildi

Güney Amerika'da bulunan And Dağları'nda arkeologlar, 'Tiwanaku' uygarlığına ait gizemli tapınak kalıntıları keşfetti.

Keşif, Chicago'daki Field Museum'dan arkeolog Luis Muro Ynoñán'ın liderliğindeki bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.

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'Palaspata' adı verilen tapınağın yaklaşık 125 metre uzunluğunda ve 145 metre genişliğinde, dikdörtgen bir iç avlunun etrafına yerleştirilmiş 15 adet dörtgen bölmeden oluştuğu ifade edildi.

Tapınakların üzerindeki mitolojik figürlerin, eski dönemlere ait dini inanç ve yaşayış koşullarını yansıttığı belirtildi.

ALANIN 3 BOYUTLU MODELİ OLUŞTURULDU

Daha önce yerel çiftçiler tarafından bilinen bölge, araştırmacılar tarafından yakın zamanda derinlemesine incelendi.

Araştırmacılar, dört köşeli sıra dışı bir arazi fark ettikten sonra bölgeyi detaylı incelemek için teknolojiye başvurdu.

Uydu görüntüleri ve insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğrafları birleştirerek bölgenin ve çevresinin üç boyutlu bir modelini oluşturdular.

Çalışmada yaklaşık bir şehir bloğu büyüklüğündeki komplekste, dikdörtgen bir iç avlu etrafında düzenlenmiş 15 adet dörtgen yapı keşfedildi.

Bu düzenin özellikle güneşin ekvatorun tam üzerine geldiği ve yılda iki kez yaşanan ekinokslara göre tasarlandığı aktarıldı. REKLAM İLK YERLEŞİM 10 BİN YIL ÖNCE BAŞLADI California Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Nicola Sharratt'a göre, bölgede ilk yerleşim yaklaşık 10.000 yıl önce başladı. Zamanla bölgede 20.000'e kadar insan yaşamaya başladı. Penn State Üniversitesi'nden antropoloji profesörü José Capriles, "Toplumları yaklaşık 1000 yılında çöktü ve 15. yüzyılda İnkalar Andlar'ı fethettiğinde bölge çoktan harabeye dönmüştü" dedi. Capriles ayrıca Palaspata'nın, üç ana ticaret yolunun kesişiminde stratejik bir konuma sahip olduğunu ekledi. 1000 YIL ÖNCE GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDULAR Tiwanaku uygarlığı, günümüz Bolivyası'nda, dünyanın en yüksek rakımlı ulaşılabilir gölü olan Titicaca Gölü'nün güney kıyılarında yaşamış ve yaklaşık 1000 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Uygarlık hakkında birçok gizem bulunurken araştırmacılar tapınakla birlikte pek çok soruya cevap bulmayı umuyor. *Görsel Penn State Üniversitesi'nden servis edilmiştir.