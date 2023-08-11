Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlığı sebebiyle sağ dizinden operasyon geçirecek. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu
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Real Madrid'e 20 milyon Euro'ya transfer olan ve tüm Türkiye'nin gururu haline gelen Arda Güler, menüsküs sakatlığı ile herkesi de üzmüştü.
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18 yaşındaki hücum oyuncusu, takımı ile gittiği ABD turunda idmanda sakatlanırken sağ dizinden ameliyat olacağı açıklandı. The Athletic'in haberine göre; genç oyuncunun geri dönüşü 1.5 ayı bulacak.
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Kısa süre içinde ameliyat olacak olan Arda Güler'le ilgili hocası Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.
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İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler, ameliyat olursa daha erken dönecek. Küçük bir problemi var. Çok yakında iyileşecek." ifadelerini kullandı.
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NE OLMUŞTU?
Arda Güler'in antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı. İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.
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ANKARA'DAN MADRİD'E UZANAN BİR HİKAYE
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.
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Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.
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Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.
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Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.
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Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı. Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid’in kapısını araladı.
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