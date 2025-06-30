Çocuğu bu yıl ilk kez okulla tanışacak olan veliler, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul kayıtları adrese dayalı sistemle e-Okul üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek. Anaokulu başlama yaşı ve kayıt süreciyle ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte güncel bilgiler...