Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Anaokulu, ana sınıfı başlama yaşı kaç? İşte 2025 Anaokulu kayıt tarihleri

        Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak, ana sınıfı başlama yaşı kaç?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitime başlayacak minik öğrenciler için kayıt sürecini yaz tatili döneminde başlatıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ana sınıfı, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa geçecek öğrencilerin kayıtları, e-Okul sistemi üzerinden MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak otomatik olarak yapılacak. Veliler, herhangi bir başvuru yapmadan çocuklarının hangi okula yerleştiğini sistemden öğrenebilecek. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 22:40 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çocuğu bu yıl ilk kez okulla tanışacak olan veliler, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul kayıtları adrese dayalı sistemle e-Okul üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek. Anaokulu başlama yaşı ve kayıt süreciyle ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ANAOKULU KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

          Anaokulu kayıt sonuçlarının bu sene Temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene de kayıt sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

          Eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açılacak.

        • 3

          ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

          Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

        • 4

          Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Habertürk Anasayfa