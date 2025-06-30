Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak, ana sınıfı başlama yaşı kaç?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitime başlayacak minik öğrenciler için kayıt sürecini yaz tatili döneminde başlatıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ana sınıfı, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa geçecek öğrencilerin kayıtları, e-Okul sistemi üzerinden MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak otomatik olarak yapılacak. Veliler, herhangi bir başvuru yapmadan çocuklarının hangi okula yerleştiğini sistemden öğrenebilecek. Detaylar haberimizde...
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Çocuğu bu yıl ilk kez okulla tanışacak olan veliler, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul kayıtları adrese dayalı sistemle e-Okul üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek. Anaokulu başlama yaşı ve kayıt süreciyle ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte güncel bilgiler...
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ANAOKULU KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Anaokulu kayıt sonuçlarının bu sene Temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene de kayıt sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
Eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açılacak.
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ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
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Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.